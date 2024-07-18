Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Bogor Terbakar Akibat Gas Bocor, 3 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |10:57 WIB
Rumah di Bogor Terbakar Akibat Gas Bocor, 3 Orang Terluka
Kebakaran di Bogor (Foto: Dok Damkar)
A
A
A

BOGOR - Kebakaran terjadi di rumah warga, Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terbakar. Tiga orang terluka.

"Menurut saksi karena kebocoran gas," kata Kepala Bidang (Kabid) Pemadam dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor M. Ade Nugraha dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Peristiwa tersebut dilaporkan sekira pukul 06.30 WIB pagi tadi. Ketiga korban yang mengalami luka bakar yakni Arman (20), Mimah (10) dan Siti (6).

"Dirujuk ke Rumah Sakit PMI," katanya.

Untuk memadamkan api, sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sekitar 20 menit, petugas berhasil memadamkan api.

"Keadaan sudah aman terkendali, kerugian materi sekitar Rp40 juta," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
