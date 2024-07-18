Rumah di Bogor Terbakar Akibat Gas Bocor, 3 Orang Terluka

BOGOR - Kebakaran terjadi di rumah warga, Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terbakar. Tiga orang terluka.

"Menurut saksi karena kebocoran gas," kata Kepala Bidang (Kabid) Pemadam dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor M. Ade Nugraha dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

BACA JUGA: Kebakaran Permukiman Pemulung di Pondok Pinang Hanguskan 30 Rumah dan 7 Kontrakan

Peristiwa tersebut dilaporkan sekira pukul 06.30 WIB pagi tadi. Ketiga korban yang mengalami luka bakar yakni Arman (20), Mimah (10) dan Siti (6).

"Dirujuk ke Rumah Sakit PMI," katanya.

Untuk memadamkan api, sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sekitar 20 menit, petugas berhasil memadamkan api.

"Keadaan sudah aman terkendali, kerugian materi sekitar Rp40 juta," pungkasnya.

(Arief Setyadi )