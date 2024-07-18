Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat dengan Kepala Terbungkus dan Kaki Tangan Diikat Ternyata Pekerja di TPST Bantargebang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |13:38 WIB
Mayat dengan Kepala Terbungkus dan Kaki Tangan Diikat Ternyata Pekerja di TPST Bantargebang
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

BEKASI - Jasad pria yang ditemukan di saluran air di belakang tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi pada Rabu 17 Juli 2024 bernama Waryanto (51). Ia sehari-hari bekerja di TPST Bantargebang.

"Alhamdulillah, identitas sudah kami temukan, almarhum adalah pegawai dari TPST sini namanya Pak Waryanto informasi beliau sudah lama bekerja di TPST sini," ujar Kapolsek Bantargebang AKP Ririn Sri Damayanti, Kamis (17/7/2024).

Sehari-hari Waryanto bekerja untuk membersihkan kawasan TPST Bantargebang, salah satunya memotong rumput. Waryanto disebut telah bekerja selama sepuluh tahun.

"Beliau sudah bekerja sekitar sepuluh tahun," ujarnya.

Jasad Waryanto ditemukan warga yang hendak memancing di saluran air. Polisi masih melakukan penyelidikan ada atau tidaknya dugaan pembunuhan dalam kasus ini.

"Sambil menunggu autopsi kita sudah melakukan penyelidikan mohon doanya agar kami bisa mengungkap dan menemukan apa yang sebenarnya terjadi di TKP ini," ujarnya.

Sejauh ini, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi. Saksi yang diperiksa termasuk pria yang pertama kali menemukan jenazah.

"Ada empat (saksi) salah satunya pak T yang mau memancing belut di saluran ini," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement