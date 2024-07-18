Mayat dengan Kepala Terbungkus dan Kaki Tangan Diikat Ternyata Pekerja di TPST Bantargebang

BEKASI - Jasad pria yang ditemukan di saluran air di belakang tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi pada Rabu 17 Juli 2024 bernama Waryanto (51). Ia sehari-hari bekerja di TPST Bantargebang.

"Alhamdulillah, identitas sudah kami temukan, almarhum adalah pegawai dari TPST sini namanya Pak Waryanto informasi beliau sudah lama bekerja di TPST sini," ujar Kapolsek Bantargebang AKP Ririn Sri Damayanti, Kamis (17/7/2024).

Sehari-hari Waryanto bekerja untuk membersihkan kawasan TPST Bantargebang, salah satunya memotong rumput. Waryanto disebut telah bekerja selama sepuluh tahun.

"Beliau sudah bekerja sekitar sepuluh tahun," ujarnya.

Jasad Waryanto ditemukan warga yang hendak memancing di saluran air. Polisi masih melakukan penyelidikan ada atau tidaknya dugaan pembunuhan dalam kasus ini.

"Sambil menunggu autopsi kita sudah melakukan penyelidikan mohon doanya agar kami bisa mengungkap dan menemukan apa yang sebenarnya terjadi di TKP ini," ujarnya.

Sejauh ini, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi. Saksi yang diperiksa termasuk pria yang pertama kali menemukan jenazah.

"Ada empat (saksi) salah satunya pak T yang mau memancing belut di saluran ini," tutupnya.