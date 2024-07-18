Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waryanto Sempat Hilang Sebelum Ditemukan Tewas Terbungkus Karung di TPST Bantargebang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |13:53 WIB
Waryanto Sempat Hilang Sebelum Ditemukan Tewas Terbungkus Karung di TPST Bantargebang
Penemuan Mayat di Bantargebang/ilustrasi okezone
A
A
A

JAKARTA – Polisi masih menyelidiki kematian Waryanto (51) pekerja di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang yang ditemukan tewas dengan kondisi kaki dan tangan terikat.

Berdasarkan keterangan saksi mata, polisi menyebut Waryanto terakhir dilihat kerabatnya pada Senin (15/7) malam.

"Kami sempat mendapat keterangan dari hasil yang kami kumpulkan, ada yang menyampaikan Senin malam (terakhir terlihat)," kata Kapolsek Bantargebang AKP Ririn Sri Damayanti, Kamis (18/7/2024).

Waryanto sudah tidak masuk bekerja pada Selasa (16/7). Tiba-tiba, keesokan harinya Waryanto telah ditemukan mengambang dan terbungkus karung oleh seorang warga.

"Di hari Selasa korban sudah tidak masuk kerja dan hari Rabu ditemukan sudah meninggal dunia," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/338/3036027/kronologi-penemuan-mayat-pria-terikat-di-tpst-bantargebang-kepala-dibungkus-karung-hingga-dimakan-biawak-KVjrcxqfTI.jpg
Kronologi Penemuan Mayat Pria Terikat di TPST Bantargebang, Kepala Dibungkus Karung hingga Dimakan Biawak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/02/519/2465235/mayat-wanita-dalam-karung-dan-jasad-pria-tergantung-diduga-pasangan-selingkuh-CHMqWt9oCe.jpg
Mayat Wanita dalam Karung dan Jasad Pria Tergantung Diduga Pasangan Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/07/340/2373641/mayat-pria-penuh-luka-tusuk-ditemukan-membusuk-dalam-karung-NO04eV50uF.jpg
Mayat Pria Penuh Luka Tusuk Ditemukan Membusuk Dalam Karung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/17/525/2346034/diduga-ada-kekerasan-seksual-pada-jasad-bocah-7-tahun-yang-dibungkus-kardus-lTgxgF5T6k.jpg
Diduga Ada Kekerasan Seksual pada Jasad Bocah 7 Tahun yang Dibungkus Kardus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/17/525/2346025/jasad-bocah-7-tahun-ditemukan-dibungkus-kardus-mie-instan-di-kebun-teh-w13UyrQOoS.jpg
Jasad Bocah 7 Tahun Ditemukan Dibungkus Kardus Mie Instan di Kebun Teh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/14/340/2309560/warga-digegerkan-penemuan-mayat-dalam-karung-di-rumah-kontrakan-6um7q4TfSD.jpg
Warga Digegerkan Penemuan Mayat Dalam Karung di Rumah Kontrakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement