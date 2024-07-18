Waryanto Sempat Hilang Sebelum Ditemukan Tewas Terbungkus Karung di TPST Bantargebang

JAKARTA – Polisi masih menyelidiki kematian Waryanto (51) pekerja di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang yang ditemukan tewas dengan kondisi kaki dan tangan terikat.

Berdasarkan keterangan saksi mata, polisi menyebut Waryanto terakhir dilihat kerabatnya pada Senin (15/7) malam.

"Kami sempat mendapat keterangan dari hasil yang kami kumpulkan, ada yang menyampaikan Senin malam (terakhir terlihat)," kata Kapolsek Bantargebang AKP Ririn Sri Damayanti, Kamis (18/7/2024).

BACA JUGA: Mayat dengan Kepala Terbungkus dan Kaki Tangan Diikat Ternyata Pekerja di TPST Bantargebang

Waryanto sudah tidak masuk bekerja pada Selasa (16/7). Tiba-tiba, keesokan harinya Waryanto telah ditemukan mengambang dan terbungkus karung oleh seorang warga.

"Di hari Selasa korban sudah tidak masuk kerja dan hari Rabu ditemukan sudah meninggal dunia," terangnya.