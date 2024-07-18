Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jatuh ke Sungai, Bocah 5 Tahun di Bogor Ditemukan Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |18:00 WIB
Jatuh ke Sungai, Bocah 5 Tahun di Bogor Ditemukan Tewas
Jenazah bocah tewas jatuh ke sungai (Foto: Dok Tagana)
A
A
A

BOGOR - Bocah laki-laki berinisial MA (5), tewas usai tenggelam di Sungai Cipakancilan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Jasad korban sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan.

Menurut Staff Informasi Tagana Kota Bogor Sumardi, peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 10.30 WIB. Berdasarkan informasi yang diterima, diduga korban terjatuh ke sungai ketika sedang bermain.

"Korban sedang bermain di pinggir sungai dan diduga terpeleset jatuh ke sungai tersebut," kata Sumardi dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Korban pun dievakuasi dari sungai oleh warga sekitar dalam keadaan telah meninggal dunia. Selanjutnya, jasad korban diserahkan kepada keluarganya.

"Telah meninggal dunia serta langsung diserahkan kepada pihak orang tua korban," ujarnya.

Terpisah, Kapolsek Bogor Selatan AKBP Diana membenarkan adanya kejadian tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda luka atau bekas kekerasan pada jasad korban.

"Betul, diduga terpeleset karena warga sekitar tidak ada yang melihat korban saat turun ke sungai," ucap Diana dikonfirmasi.

(Arief Setyadi )

      
