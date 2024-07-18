Rumah Pedagang Sayur di Depok Disatroni Maling saat Belanja, Tas Berisi Uang dan HP Raib

DEPOK - Sebuah rumah milik Ibu Suwarni (58) seorang pedagang sayur di Jalan Naman Iskandar Gg. H. Jaim No.104 RT 1/4, Limo, Kota Depok disatroni kawanan maling saat sedang berbelanja ke pasar pada Rabu (17/7) dini hari.

"Kejadian bermula pada saat korban sedang belanja sayuran-sayuran di pasar, pada sekitar pukul 04.30 WIB, korban tiba di rumah didapati pintu depan rumah sudah terbuka sekitar 10 cm, kemudian korban memeriksa ke dalam rumah hingga ke kamar yang ada diatas, korban melihat tas yang diletakkan diatas meja sudah tidak ada," kata Kepala SPKT Polsek Cinere, Ipda Suprianto dalam laman Instagram @humas_polsekcinere dikutip, Kamis (18/7/2024).

Suprianto menyebut korban mengalami kerugian uang tunai ratusan ribu dan satu buah handphone (HP).

"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian uang senilai Rp140.000 dan HP merk Samsung A5, diduga pelaku mengambil tas dan HP yang ada di kamar atas melalui pintu depan yang tidak terkunci," ujarnya.

Lebih lanjut, Suprianto memastikan kasus pencurian itu kini dalam proses penanganan oleh jajaran Reskrim Polsek Cinere.

(Khafid Mardiyansyah)