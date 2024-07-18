Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiang Penyangga Proyek Pembangunan di Statiun Tambun Roboh, KRL Cikarang Hanya Sampai Stasiun Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |20:37 WIB
Tiang Penyangga Proyek Pembangunan di Statiun Tambun Roboh, KRL Cikarang Hanya Sampai Stasiun Bekasi
JAKARTA - Tiang penyangga pada proyek pembangunan di Stasiun Tambun roboh dan mengenai kabel listrik aliran atas (LAA) KRL di peron jalur 1 stasiun. Imbas peristiwa ini, jaringan LAA dari Stasiun Bekasi hingga Stasiun Tambun untuk sementara harus dipadamkan.

External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter, Leza Arlan mengatkan peristiwa itu terjadi pada Kamis (18/7) sore.

"Untuk keselamatan dalam proses evakuasi oleh petugas terkait, jaringan LAA dari arah Stasiun Bekasi – Stasiun Tambun untuk sementara dipadamkan. Proses evakuasi tiang penyangga selesai pukul 17.17 Wib dan aliran LAA kembali dialirkan dan aman untuk dilalui oleh perjalanan Commuter Line," kata Leza dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Adapun untuk menekan adanya kelambatan perjalanan, KAI juga melakukan rekayasa pola operasi pada perjalanan KRL Nomor 5566 dan Nomor 5120 relasi Kampung Bandan-Cikarang. Perjalanan relasi itu hanya sampai Stasiun Bekasi dan akan kembali lagi menuju Stasiun Kampung Bandan.

