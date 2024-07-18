Selama 2024, Ada 510 Rumah Tak Layak Huni di Tangsel Diperbaiki

TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengatakan, pada 2024, ada 510 unit rumah tak layak huni dibedah menjadi layak. Ia memastikan, bersama Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan akan terus melanjutkan program bedah rumah.

"Tahun ini untuk keseluruhan program bedah rumah dilakukan ke 510 unit rumah yang tak layak, dan semuanya sudah selesai," katanya usai meresmikan salah satu rumah penerima manfaat bedah rumah di Kecamatan Setu, Kamis (18/07/2024).

Secara rinci dijelaskan, pembangunan rumah umum tak layak huni di tiap kecamatan. Untuk Kecamatan Setu, perbaikan dilakukan ke 68 unit rumah yang tak layak, Kecamatan Ciputat sebanyak 68 unit, Ciputat Timur 65 unit.

"Pamulang dilakukan untuk 65 unit, Pondok Aren 94 unit rumah tak layak, Serpong sebanyak 80 dan Serpong Utara 70 unit. Jadi totalnya 510 unit rumah dibedah di 2024," ujarnya.

Lebih lanjut, penerima manfaat program bedah rumah telah melalui verifikasi sesuai Peraturan Wali Kota No.110 tahun 2022. Di antaranya kebenaran lokasi, ketersediaan dan termasuk kepemilikan lahannya