Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selama 2024, Ada 510 Rumah Tak Layak Huni di Tangsel Diperbaiki

Hambali , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |22:13 WIB
Selama 2024, Ada 510 Rumah Tak Layak Huni di Tangsel Diperbaiki
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie bertemu warga yang rumahnya diperbaiki menjadi layak huni (Foto: Ist/Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengatakan, pada 2024, ada 510 unit rumah tak layak huni dibedah menjadi layak. Ia memastikan, bersama Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan akan terus melanjutkan program bedah rumah.

"Tahun ini untuk keseluruhan program bedah rumah dilakukan ke 510 unit rumah yang tak layak, dan semuanya sudah selesai," katanya usai meresmikan salah satu rumah penerima manfaat bedah rumah di Kecamatan Setu, Kamis (18/07/2024).

Secara rinci dijelaskan, pembangunan rumah umum tak layak huni di tiap kecamatan. Untuk Kecamatan Setu, perbaikan dilakukan ke 68 unit rumah yang tak layak, Kecamatan Ciputat sebanyak 68 unit, Ciputat Timur 65 unit.

"Pamulang dilakukan untuk 65 unit, Pondok Aren 94 unit rumah tak layak, Serpong sebanyak 80 dan Serpong Utara 70 unit. Jadi totalnya 510 unit rumah dibedah di 2024," ujarnya.

Lebih lanjut, penerima manfaat program bedah rumah telah melalui verifikasi sesuai Peraturan Wali Kota No.110 tahun 2022. Di antaranya kebenaran lokasi, ketersediaan dan termasuk kepemilikan lahannya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015586/ksp-tapera-itu-tabungan-bukan-potong-gaji-tST3kRSFxX.jpg
KSP: Tapera Itu Tabungan, Bukan Potong Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/337/3000671/5-fakta-kabar-terbaru-rumah-tua-dihimpit-apartemen-mewah-di-tanah-abang-Oc1Nf0CdPs.jpg
5 Fakta Kabar Terbaru Rumah Tua Dihimpit Apartemen Mewah di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/337/3000211/masih-ingat-rumah-tua-dihimpit-apartemen-mewah-di-tanah-abang-begini-kabar-terbarunya-thwIeG2yOw.jpg
Masih Ingat Rumah Tua Dihimpit Apartemen Mewah di Tanah Abang, Begini Kabar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/06/338/2776527/serupa-kisah-tiko-rumah-mewah-milik-eks-pramugari-odgj-terbengkalai-di-timur-jakarta-oNKQ0KIDS6.jpg
Serupa Kisah Tiko, Rumah Mewah Milik Eks Pramugari ODGJ Terbengkalai di Timur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/31/337/1998404/program-bsps-politikus-pdip-gembira-pembangunan-rumah-baru-melebihi-target-HfKzAvo5m4.jpeg
Program BSPS, Politikus PDIP Gembira Pembangunan Rumah Baru Melebihi Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/09/337/1975512/soal-jokowi-bangun-rumah-dp-0-persen-anies-dulu-banyak-kritik-nyatanya-mungkin-D510Sq2D2q.jpg
Soal Jokowi Bangun Rumah DP 0 Persen, Anies: Dulu Banyak Kritik, Nyatanya Mungkin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement