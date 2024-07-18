TPT Longsor di Ciomas Bogor, Akses Warga Terganggu

BOGOR - Tanah longsor terjadi di RW 14, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Jalan akses warga di sekitar longsor pun terputus.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 17 Juli 2024. Longsor disebabkan hujan deras dengan intensitas tinggi dan meluapnya Kali Ciapus.

"Sehingga terkikisnya tembok penahan tanah (TPT)," kata Adam dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Adapun TPT yang longsor memiliki tinggi sekitar 8 meter, panjang 50 meter dan jarak longsoran ke rumah warga sekitar 5 meter. Dalam kejadian ini, akses jalan warga RT 12 tidak bisa dilalui kendaraan.