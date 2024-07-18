Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TPT Longsor di Ciomas Bogor, Akses Warga Terganggu

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |23:40 WIB
TPT Longsor di Ciomas Bogor, Akses Warga Terganggu
Longsor di Bogor (Foto: BPBD Bogor)
A
A
A

 

BOGOR - Tanah longsor terjadi di RW 14, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Jalan akses warga di sekitar longsor pun terputus.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 17 Juli 2024. Longsor disebabkan hujan deras dengan intensitas tinggi dan meluapnya Kali Ciapus.

"Sehingga terkikisnya tembok penahan tanah (TPT)," kata Adam dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Adapun TPT yang longsor memiliki tinggi sekitar 8 meter, panjang 50 meter dan jarak longsoran ke rumah warga sekitar 5 meter. Dalam kejadian ini, akses jalan warga RT 12 tidak bisa dilalui kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169779/longsor-jA3C_large.jpg
Longsor Terjang Purbalingga dan Bengkulu Utara, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326/longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156444/longsor-sxPv_large.jpg
Tragis, 2 Pekerja Bangunan Tertimbun Longsor di Cimahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154276/longsor-jBKe_large.jpg
Luapan Air Kali Ciliwung Sebabkan Rumah Warga di Jaktim Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154143/longsor-WcTi_large.jpg
Waspada! Tanah Longsor Intai Jaktim dan Jaksel, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/338/3153121/dua_korban_longsor_di_cisarua_bogor_ditemukan_meninggal-s0kd_large.jpg
Dua Korban Longsor di Cisarua Bogor Ditemukan Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement