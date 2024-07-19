Diminta Jokowi Hadir di Setiap Rapat Kabinet, Prabowo: Bapak Presiden Sedang Melatih Saya

JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto mengungkapkan pengalamannya saat selalu diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk selalu mendampingi.

Presiden terpilih itu mengaku tersanjung karena dalam setiap rapat kabinet, dirinya selalu diminta untuk duduk bersanding di samping Presiden Jokowi.

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya merasa saat ini sedang dilatih oleh mantan Walikota Solo tersebut, sebelum resmi dilantik sebagai Presiden.

Hal ini diungkapkannya ketika hadir mewakili Presiden Jokowi dalam acara Geoportal Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/72024) sore.

“Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti tidak terlalu kaget gitu setelah saya dilantik insyaallah,” kata Prabowo.

Menteri Pertahanan (Menhan) itu menuturkan bahwa dalam pidato di acara tersebut, dirinya diminta sekaligus diberikan catatan pointers oleh Jokowi guna mewakilinya.

“Saya diinstruksikan mewakili Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dan dalam hal ini, apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan pointers dari beliau (Jokowi),” ujarnya.

Prabowo bahkan mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memberikan pelajaran terbaik kepadanya terutama dalam hal kepemimpinan. Untuk itu, ia mengatakan kepemimpinan Jokowi sebagai sosok pemimpin yang baik dan patut dicontoh karena telah menyiapkan penggantinya.

“Itulah cara beliau salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah pemimpin yang legawa. Kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya,” sambung Prabowo.

Prabowo melanjutkan, dirinya mengaku merasa tersanjung ketika diminta Jokowi untuk turut serta dalam sejumlah rapat kerja penting bersama dengan Menteri Kabinet era Jokowi.

Dia mengatakan selalu diminta langsung oleh Jokowi untuk duduk berada di dekat Presiden ketika rapat berlangsung.

“Jadi, ini yang saya rasakan, beliau (Jokowi) sekarang hampir semua rapat kabinet, saya diikutsertakan dan duduknya sebelah Presiden sekarang,” imbuh Prabowo.