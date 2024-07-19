Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sehari Dilayani Tiga Wanita Cantik, Eks Gubernur Malut Abdul Ghani Habiskan Uang Rp3 Miliar

Ismail Sangaji , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |04:00 WIB
Sehari Dilayani Tiga Wanita Cantik, Eks Gubernur Malut Abdul Ghani Habiskan Uang Rp3 Miliar
Abdul Gani Kusuba (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

TERNATE - Pengadilan Tipikor Negeri Ternate menggelar sidang lanjutan kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), Kamis 18 Juli 2024.

Dalam persidangan itu, terungkap bahwa Politikus PKS itu disebut doyan wanita cantik dan suka gonta-ganti cewek.

Tak tanggung-tanggung, Abdul Gani Kasuba bahkan sampai menghabiskan Rp3 miliar demi pesan wanita sebagaimana diungkapkan Eliya Gabrina Bachmid saat menjadi saksi kasus gratifikasi AGK.

Di hadapan Majelis Hakim dipimpin Harianta, Elya yang merupakan kontraktor juga politikus Gerindra mengaku menyediakan gadis-gadis muda untuk melayani AGK dan membayarnya.

Eliya yang memanggil AKG dengan sapaan Om Haji mengatakan bahwadirinya bersedia menyediakan banyak wanita untuk melayani AKG untuk memudahkan mendapatkan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

"Saya bawa perempuan-perempuan tersebut ke Om Haji (AGK) agar supaya memudahkan pencairan proyek," kata Eliya setelah beberapa kali ditanya oleh JPU terkait motivasi membawakan perempuan kepada AGK lalu berduaan di kamar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
