HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Korps Marinir TNI AL Sering Disebut Hantu Laut?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |06:33 WIB
Kenapa Korps Marinir TNI AL Sering Disebut Hantu Laut?
Ilustrasi kenapa Korps Marinir TNI Al Disebut Hantu? ( Foto : Dok TNI)
JAKARTA - Kenapa Korps Marinir TNI AL sering disebut hantu laut? Terlebih, mereka merupakan pasukan khusus yang memiliki tugas yakni menjaga luasnya lautan Indonesia dari negara lain. 

Selain itu, Korps Marinir TNI AL merupakan salah satu prajurit yang tangguh dan handal. Lalu Marinir TNI AL memiliki semboyan Jalesu Bhumyamca Jayamahe, yang artinya “Di Laut dan Darat Kita Jaya”.

Lantas kenapa Korps Marinir TNI AL sering disebut hantu laut? Hal ini dikarenakan kedatangannya dan kemampuannya tidak bisa diketahui oleh orang lain. Salah satunya saat ada kapal asing masuk maka tiba-tiba saja Korps Marinir AL hadir untuk menyergap. Selain itu, pakain mereka yang kasat mata susah terlihat oleh orang lain.

Sebagai informasi, Korps Marinir TNI Al dulunya bernama Corps Mariniers (CM) yang dibentuk pada 15 November 1945 di Pangkalan IV ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) Tegal.

Corps Mariniers ini dibentuk awalnya sebagai “pendidikan” para pelaut Indonesia yang tergabung di ALRI, agar bisa bertempur di darat dalam keadaan darurat.

