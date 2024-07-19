Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dalami Kepemilikan Aset, KPK Bakal Panggil Ulang Cucu SYL

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |07:42 WIB
Dalami Kepemilikan Aset, KPK Bakal Panggil Ulang Cucu SYL
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap cucu mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Andi Tenri Bilang Radisyah.

Cucu SYL sebelumnya tidak hadir pada pemeriksaan pada Selasa 16 Juli 2024 lalu lantaran sakit. “Akan dijadwalkan ulang pemanggilannya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Jumat (19/7/2024).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis SYL 10 tahun penjara. SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074/kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150240/kpk-SjTL_large.jpg
KPK Panggil Sesditjen Perkebunan Kementan Terkait Korupsi Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147772/kasus_pengolahan_karet_kpk_periksa_kepala_biro_perencanaan_kementan-GbO2_large.jpg
Kasus Pengolahan Karet, KPK Periksa Kepala Biro Perencanaan Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284/kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271/syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118699/kpk-udqv_large.jpg
Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Kata KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement