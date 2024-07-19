Advertisement
Buntut Bertemu Presiden Israel, 4 Pengurus PWNU Jakarta Dipecat!

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |08:08 WIB
Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta memecat 4 pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU). Salah satu yang dipecat, yakni Zainal Ma'arif lantaran berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog.

Sementara tiga lainnya, yakni Mukti Ali Qusyairi, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh. Ketiganya terlibat dalam organisasi Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian (Rahim). Organisasi itu diketahui membangun hubungan kemitraan dengan Israel. 

"Kami, PWNU dari jajaran syuriyah dan tanfidziyah melakukan rapat tadi memutuskan bahwa beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keberangkatan anak NU ke Israel itu diberhentikan dari kepengurusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jakarta," ujar Ketua PWNU Jakarta, KH Samsul Ma'arif dikutip dalam laman resmi NU Online, Jumat (19/7/2024).

