HOME NEWS NASIONAL

Membaca Gerak-gerik Prabowo-Gibran Lewat Masuknya 2 Wamen Asal Gerindra

Rakhmatulloh , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |08:29 WIB
Membaca Gerak-gerik Prabowo-Gibran Lewat Masuknya 2 Wamen Asal Gerindra
Presiden Joko Widodo melantik tiga wakil menteri (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua politisi asal Partai Gerindra. Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno kehadiran Thomas dan Sudaryono sengaja dipersiapkan Prabowo untuk memuluskan peralihan politik dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka. Namun, apakah tetap menjadi Wamen atau Menteri itu hak prerogratif Prabowo sebagai Presiden.

"Jadi kalau per hari ini mereka tiba-tiba dilantik jadi Wamen tentu publik melihat ini sebagai upaya untuk mempermudah peralihan politik dari Jokowi ke prabowo," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Jumat (19/7/2024).

Halaman:
1 2
      
