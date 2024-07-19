Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabu Jayabaya Raja Kediri yang Suka Tapa Brata hingga Bisa Meramal

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |13:01 WIB
Prabu Jayabaya Raja Kediri yang Suka Tapa Brata hingga Bisa Meramal
Raja Kediri, Prabu Jayabaya (foto: dok ist)
A
A
A

RAJA KEDIRI, Jayabaya konon memiliki kesaktian. Konon hal ini dibentuk karena ia sering melakukan tirakat dan ibadah dengan ritual tapa brata dan semedi. Konon nilai spiritual dari Jayabaya juga tinggi.

Ia kerap melakukan meditasi di hutan belantara yang diselimuti kesunyian. Hal ini demi keberhasilan dan meminta petunjuk untuk membangun masa keemasan Kerajaan Kediri. Hasilnya terlihat ketika masa Jayabaya Kediri dibawa jadi kerajaan yang disegani di Pulau Jawa dan nusantara.

Tak mengherankan bila Prabu Jayabaya ini memiliki indra pembacaan yang tajam. Konon indra keenam ini membuatnya mampu memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kemampuannya ini kian terasah dengan tirakat dan olah spiritual.

Dikutip dari buku "Hitam Putih Ken Arok : Dari Kejayaan hingga Keruntuhan", Prabu Jayabaya memiliki pembacaan yang relevan mengenai masa depan. Prabu Jayabaya sendiri memerintah antara 1130-1157 Masehi. Prabu Jayabaya benar-benar mendasari jalannya pemerintahan yang dipegangnya dengan dimensi spiritual juga material.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142502//mengulik_ramalan_jayabaya_warisan_mistis_yang_masih_diyakini_sebagian_masyarakat_jawa-ilxf_large.jpg
Mengulik Ramalan Jayabaya, Warisan Mistis yang Masih Diyakini Sebagian Masyarakat Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142257//ramalan_jayabaya_tentang_zaman_edan_banyak_anak_melawan_ibu-3Les_large.jpg
Ramalan Jayabaya Tentang Zaman Edan, Banyak Anak Melawan Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/337/3096912//ramalan_jayabaya-9eQL_large.jpeg
Apa Isi dan Makna Ramalan Jayabaya Trisula Wedha?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement