Gerindra Buka Peluang Berkoalisi dengan PDIP dan PKS di Pilgub Jakarta 2024

JAKARTA - Partai Gerindra membuka peluang berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan PKS di Pilgub DKI Jakarta 2024. Gerindra berupaya mencalonkan kadernya sebagai kandidat gubernur atau wakil gubernur.

Hal itu disampaikan politikus Gerindra sekaligus juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak saat menjadi narasumber di Program Interupsi yang tayang di iNewsTV, Kamis 18 Juli 2024 malam.

"Dalam politik semuanya bisa memungkinkan, artinya komunikasi politik terbuka dengan siapapun,” kata Dahnil.

BACA JUGA:

Menurut Dahnil, partainya tidak pernah punya masalah dengan partai politik manapun termasuk dengan PDIP dan PKS.

“Kami tidak pernah punya masalah dengan partai politik manapun mau itu PDIP sampai dengan PKS, jadi enggak ada masalah dengan itu,” ujarnya mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini.