Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Karier Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu yang Tidak Ada Latar Belakang Bidang Keuangan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |12:44 WIB
Rekam Jejak Karier Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu yang Tidak Ada Latar Belakang Bidang Keuangan
Rekam jejak karier keponakan Prabowo Thomas Djiwandono ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rekam jejak karier keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu yang tidak ada latar belakang bidang keuangan. Padahal dia merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra.

Tommy panggilan akrabnya adalah putra pertama dari pasangan Joseph Soedradjad Djiwandono (ayah) dan Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo (ibu).

Beberapa penasaran rekam jejak karier keponakan Prabowo Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu yang tidak ada latar belakang bidang keuangan. Dia termasuk keluarga berpindidikan. Ia sekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta.

Sementara kuliahnya di luar negeri. Ia kuliah di bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Dalam dunia kerja, Thomas Djiwandono sempat menjadi wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly.

Thomas Djiwandono juga pernah berkerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada tahun 2006, pamannya Hashim Djojohadikusumo meminta Thomas untuk membantu di Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Di Arsari Group, Thomas menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175399//purbaya-hsoQ_large.jpg
Purbaya Sebut 2 Wamen Cukup: Saya Handle dan Irit Gaji Juga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175305//ketua_lps-9MNv_large.jpg
Prabowo Lantik Ketua LPS dan Kepala BP BUMN, Ada Nama Arya Sinulingga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172746//menkeu_purbaya_soal_pencalonan_anggito-1xUw_large.jpg
Purbaya: Pencalonan Anggito Abimanyu Sebagai Ketua LPS Sesuai Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171816//anggito-dX8o_large.jpg
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Siap Lepas Jabatan Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171747//realisasi_penerimaan_pajak-byrq_large.jpg
Realisasi Penerimaan Pajak Rp1.135,4 Triliun hingga Agustus 2025, Anjlok 3,8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/622/3162716//wamenkeu-Se3r_large.JPG
Wamenkeu Ajak Anak Pramuka Menabung: Bisa Bangun Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement