Rekam Jejak Karier Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu yang Tidak Ada Latar Belakang Bidang Keuangan

JAKARTA - Rekam jejak karier keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu yang tidak ada latar belakang bidang keuangan. Padahal dia merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra.

Tommy panggilan akrabnya adalah putra pertama dari pasangan Joseph Soedradjad Djiwandono (ayah) dan Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo (ibu).

Beberapa penasaran rekam jejak karier keponakan Prabowo Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu yang tidak ada latar belakang bidang keuangan. Dia termasuk keluarga berpindidikan. Ia sekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta.

Sementara kuliahnya di luar negeri. Ia kuliah di bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Dalam dunia kerja, Thomas Djiwandono sempat menjadi wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly.

BACA JUGA: Profil dan Rekam Jejak Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus yang Tangkap Pegi Setiawan

Thomas Djiwandono juga pernah berkerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada tahun 2006, pamannya Hashim Djojohadikusumo meminta Thomas untuk membantu di Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Di Arsari Group, Thomas menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group.