Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Faonia Jauhar Kasuba Istri Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |13:36 WIB
Mengenal Faonia Jauhar Kasuba Istri Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
Mengenal Istri Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubua (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Faonia Jauhar Kasuba istri Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Namanya banyak diperbincangkan lantaran terkena Operasi tangkap tangan (OTT) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Padahal, Abdul Gani Kasuba mengakhiri jabatannya pada tanggal 31 Desember 2023. Sayangnya, dia masuk 15 orang yang diamankan dalam OTT KPK pada Rabu 17 Juli lalu.

Warganet pun ingin mengenal Faonia Jauhar Kasuba istri Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Sayangnya, informasi mengenainya tidak banyak terungkap. Hanya saja, dia merupakan seorang ibu yang berkerudung dengan memiliki anak perempuannya.

Sementara itu, Abdul Ghani Kasuba lahir di Bibinoi, Halmahera Selatan, Maluku Utara pada 21 Desember 1951. Ia menjabat sebagai gubernur Maluku Utara selama dua periode, yaitu periode pertama pada 2014-2019 dan periode kedua pada 2019 hingga sekarang.

Abdul Ghani belajar di sekolah Islami yang didirikan oleh Yayasan Al-Khairat. Pendidikannya sejak Sekolah Dasar (SD) di Madrasah Diniyah Amaliyah (MDA) Al-Khairat hingga Madrasah Mualimin Al-Khairat (setingkat SMA) membuatnya punya dasar yang mumpuni dalam pendidikan Islam, sehingga dia melanjutkan pendidikan tinggi ke Islamic University of al-Madinah al-Munawarah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179553//kpk-WNvR_large.jpg
Disidang di Kendari, Penahanan Dua Tersangka Penyuap Bupati Koltim Dipindahkan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178922//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-tgUe_large.jpg
KPK Sita Rp4,6 Miliar Hasil Kebun Sawit Terkait TPPU Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178629//nusron-ipMe_large.jpg
Datang ke KPK, Nusron Wahid Bahas Celah Korupsi di ATR/BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178578//kpk-6F0g_large.jpg
KPK Tetapkan 1 ASN Jadi Tersangka Kasus Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178528//pemerintah-fYrZ_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Gubernur Cantik Sherly Tjoanda Sambangi KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178378//kpk_periksa_biro_perjalanan_terkait_dugaan_korupsi_kuota_haji-egrP_large.jpg
Usai Jatim, KPK Periksa Biro Perjalanan di Yogyakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement