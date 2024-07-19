Mengenal Faonia Jauhar Kasuba Istri Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

JAKARTA - Mengenal Faonia Jauhar Kasuba istri Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Namanya banyak diperbincangkan lantaran terkena Operasi tangkap tangan (OTT) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Padahal, Abdul Gani Kasuba mengakhiri jabatannya pada tanggal 31 Desember 2023. Sayangnya, dia masuk 15 orang yang diamankan dalam OTT KPK pada Rabu 17 Juli lalu.

Warganet pun ingin mengenal Faonia Jauhar Kasuba istri Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Sayangnya, informasi mengenainya tidak banyak terungkap. Hanya saja, dia merupakan seorang ibu yang berkerudung dengan memiliki anak perempuannya.

Sementara itu, Abdul Ghani Kasuba lahir di Bibinoi, Halmahera Selatan, Maluku Utara pada 21 Desember 1951. Ia menjabat sebagai gubernur Maluku Utara selama dua periode, yaitu periode pertama pada 2014-2019 dan periode kedua pada 2019 hingga sekarang.

Abdul Ghani belajar di sekolah Islami yang didirikan oleh Yayasan Al-Khairat. Pendidikannya sejak Sekolah Dasar (SD) di Madrasah Diniyah Amaliyah (MDA) Al-Khairat hingga Madrasah Mualimin Al-Khairat (setingkat SMA) membuatnya punya dasar yang mumpuni dalam pendidikan Islam, sehingga dia melanjutkan pendidikan tinggi ke Islamic University of al-Madinah al-Munawarah.