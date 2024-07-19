Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo, Lulusan Amerika yang Kini Dilantik Jadi Wamenkeu

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:00 WIB
Mengenal Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo, Lulusan Amerika yang Kini Dilantik Jadi Wamenkeu
Mengenal Thomas Djiwandono keponakan Prabowo ( Foto: Okezone)
JAKARTA - Mengenal Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo Subianto, Lulusan Amerika yang kini dilantik jadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Namanya banyak diperbincangkan oleh warganet dikarenakan menjadi anak buah dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Apalagi, dia merupakan bendahara di partai Gerindra.

Untuk itu mengenal Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo Subianto, Lulusan Amerika yang kini dilantik jadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dicari masyakarat. Termasuk pendidikannya.

Thomas memiliki nama lengkap Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, B.A., M.A. Ia lahir di Jakarta pada 07 Mei 1972. Ayahnya merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjadi pengajar di Nanyang Technological University, Singapura, yakni Soedradjad Djiwandono. Sedangkan ibunya merupakan kakak kandung Prabowo Subianto, Biantiningsih Miderawati.

Berasal dari keluarga terpandang, Thomas Djiwandono memiliki riwayat pendidikan yang mentereng. Dirinya menempuh pendidikan S1 Studi Sejarah di Haveford College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 1990 hingga 1995.

Setelahnya, ia melanjutkan pendidikan S2 International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.

Halaman:
1 2
      
