Profil Lengkap dan Biodata Wali Kota Semarang Mba Ita Gunaryanti Rahayu yang Jadi Tersangka Korupsi Bersama Suaminya

Lantaran namanya banyak diperbincangkan oleh warganet dikarenakan kantornya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sesuai dengan kebijakan Pelaksanaan Operasi tangkap tangan (OTT) KPPK.

Untuk itu profil lengkap dan biodata Wali Kota Semarang Mba Ita Gunaryanti Rahayu yang jadi tersangka korupsi bersama suaminya banyak dicari.

Dia pun menjabat wali kota setelah posisi kepala daerah Kota Semarang itu kosong, menyusul ditunjukkan Hendrar Prihadi menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2022.

Adapun profil Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang kantornya digeledah KPK ternyata dari kalangan perbankan. Sebelum berkarier di dunia politik hingga menjadi Wali Kota Semarang, Ita pernah bekerja sebagai pegawai bank swasta.

Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang biasa disapa Ita merupakan alumni Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta mengawali karier profesional sebagai Funding Officer di Bank Universal pada tahun 1991-1993.