Gempa M4,7 Guncang Tahuna Kepulauan Sangihe Sulut

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,7 mengguncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat 19 Juli 2023, pukul 13.19 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 419 km Barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulut, pada koordinat 6.94 Lintang Utara – 123.72 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.7, 19-Jul-2024 13:19:34WIB, Lok:6.94LU, 123.72BT (419 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:104 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Awaludin)