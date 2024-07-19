Gempa Berkekuatan M4,2 Guncang Bitung Sulut

JAKARTA - Gempa bum berkekuatan M4,2 mengguncang Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat 19 Juli 2023, pukul 13.14 WIB. Gempa tersebut berada pada kedalaman 28 kilometer.

Informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di 129 km Tenggara Kota Bitung pada koordinat 1.23 Lintang Utara – 126.27 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.2, 19-Jul-2024 13:14:54WIB, Lok:1.23LU, 126.27BT (129 km Tenggara BITUNG-SULUT), Kedlmn:28 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyebutkan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )