INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Korupsi di Ditjen Perkeretaapian

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |13:49 WIB
KPK Panggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Korupsi di Ditjen Perkeretaapian
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Okezone.com/Heru)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hari ini untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan wilayah Jawa Timur (Jatim).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

 BACA JUGA:

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, Konsultan," kata Tessa melalui keterangan tertulisnya, Jumat (19/7/2024).

Halaman:
1 2
      
