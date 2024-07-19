KPK Panggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Korupsi di Ditjen Perkeretaapian

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hari ini untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan wilayah Jawa Timur (Jatim).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, Konsultan," kata Tessa melalui keterangan tertulisnya, Jumat (19/7/2024).