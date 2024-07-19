Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buka Suara Soal Kebocoran Data, UI: Tidak Ada!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |13:57 WIB
Buka Suara Soal Kebocoran Data, UI: Tidak Ada!
UI menegaskan tidak ada kebocoran data (Foto : Universitas Indonesia)
A
A
A

DEPOK - Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Universitas Indonesia (UI), Amelita Lusia buka suara soal isu kebocoran data berisi informasi pribadi yang terjadi di jajarannya. Dengan tegas dirinya membantahnya.

"Kami menerima banyak pertanyaan terkait informasi yang terpublikasikan di salah satu akun X (twitter) yang menyebutkan adanya pelanggaran data yang signifikan yang melibatkan Universitas Indonesia. Disebutkan data yang dibobol tersebut meliputi informasi pribadi seperti nomor registrasi, nomor identifikasi, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, alamat, nomor telepon, email, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan lainnya," kata Amel saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).

Segera setelah mengetahui beredarnya kabar tersebut, UI pun melakukan pengecekan dan penelusuran secara komprehensif.

"Sampai dengan saat kami menyampaikan tanggapan ini kepada rekan-rekan media, tidak ada indikasi kebocoran data yang tersimpan pada beberapa sistem yang dimiliki UI, termasuk data dari Center for Independent Learning (CIL) yang fotonya dimunculkan di platform sosial media. Postingan yang demikian menimbulkan kesan bahwa kejadian yang diberitakan merujuk pada CIL, sehingga meresahkan masyarakat. Pada kenyataannya kami tidak menemukan adanya data yang bocor dari berbagai sistem kami, termasuk dari CIL," tambahnya.

Amel juga berterima kasih kepada masyarakat yang peduli dengan keamanan data UI. Ia menekankan meski tidak ada data yang dibobol pihaknya tetap meningkatkan pengamanan data.

"Kejadian ini mendorong kami untuk meningkatkan pengamanan terhadap sistem informasi dan data yang ada di UI," ungkapnya.

Halaman:
1 2
1 2
      
