Mahfud MD Curhat Banyak Sekolah Swasta dan Ponpes Menjerit Kehilangan Guru Terbaiknya

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut banyak pendidikan formal swasta termasuk Pondok Pesantren (Ponpes) yang mempunyai sekolah mengeluh.

Keluhan itu didengar Mahfud karena para Guru yang mereka angkat sebagai pegawai tetap swasts dari bawah, banyak yang ikut tes menjadi pegawai pemerintah dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Mereka yang lulus test kemudian diangkat dan dipindah ke sekolah-sekolah negeri. Lembaga swasta dan ponpes jadi kehilangan guru-guru terbaiknya, mereka menjerit," kata Mahfud dalam akun X @mohmahfudmd dikutip Jumat (19/7/2024).