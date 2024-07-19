Survei Terbaru Cagub Jatim 2024 : Khofifah Teratas, Disusul Risma dan Emil Dardak

JAKARTA - Khofifah Indar Parawansa berada di posisi teratas dalam survei elektabilitas calon gubernur Jawa Timur 2024-2029 yang dirilis Litbang Kompas. Posisi kedua dan ketiga diduduki Tri Rismaharini dan Emil Elestianto Dardak.

Survei Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 20 hingga 25 Juni 2024. Survei melibatkan 500 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jatim.

Tingkat kepercayaannya 95 persen, margin of eror +-4,38 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Litbang Kompas menyebut kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Hasil survei yang dirilis baru-baru menempatkan Khofifah di peringkat atas. Mantan gubernur Jatim itu meraih elektabilitas 31,6 persen.

Posisi kedua ada Tri Rismaharini. Menteri Sosial juga mantan wali kota Surabaya itu elektabilitasnya 19,8 persen. Selanjutnya di posisi ketiga dengan elektabilitas 10,8 persen diisi oleh Emil Elestianto Dardak, mantan wakil gubernur Jatim.