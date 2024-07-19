Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,6 Guncang Yalimo Papua, Pusatnya di Darat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:17 WIB
Gempa M4,6 Guncang Yalimo Papua, Pusatnya di Darat
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Yalimo, Papua, Jumat 19 Juli 2023, pukul 13.50 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat kedalaman 72 Km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 56 km Barat Laut Yalimo, Papua, pada koordinat 3.35 Lintang Selatan – 139.19 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.6, 19-Jul-2024 13:50:00WIB, Lok:3.35LS, 139.19BT (56 km BaratLaut YALIMO-PAPUA), Kedlmn:72 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
