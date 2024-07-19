Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Kekayaan Alwin Basri, Suami Mba Ita Wali Kota Semarang yang Ikut Tersandung Dugaan Kasus Korupsi

Lutfan Faizi , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:34 WIB
Profil dan Kekayaan Alwin Basri, Suami Mba Ita Wali Kota Semarang yang Ikut Tersandung Dugaan Kasus Korupsi
Profil Kekayaan Alwi Basri, Suami Wali Kota Semarang/ist
JAKARTA -Profil dan kekayaan Alwin Basri banyak dicari orang yang merasa penasaran dengan sosoknya. Untuk diketahui, dia adalah suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita.

Baru-baru ini, ramai diperbincangkan mengenai Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) yang menggeledah kantor Wali Kota Semarang terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Kabarnya, Mba Ita bersama suaminya itu sudah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Keduanya tersandung 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi. Masing-masing adalah dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan PNS atas insentif pajak dan retribusi Pemkot Semarang hingga gratifikasi tahun 2023-2024.

Lebih jauh, siapa sebenarnya sosok Alwin Basri ini? Berikut ulasan profil dan kekayaannya yang bisa diketahui.

Profil dan Kekayaan Alwin Basri (H2)

DR. Ir. H. Alwin Basri, MM, M.IKom merupakan salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ia bahkan aktif menjabat sebagai Ketua Komisi D di DPRD Jateng periode 2019-2024.

Dihimpun dari berbagai sumber, Alwin diketahui lahir di Yogyakarta. Saat ini, usianya diperkirakan menginjak sekitar 60 tahun.

Pada kehidupan pribadinya, Alwin adalah suami dari Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita yang saat ini menjadi Wali Kota Semarang. Sama halnya seperti sang istri, dia juga menjadi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sekitar awal 2023, Alwin pernah dipercaya menjadi Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Semarang. Ia dilantik pada 30 Januari 2023.

