INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Terpidana Korupsi Dana Telkom Alex Denni Ditangkap di Bandara Soetta

Juhpita Meilana , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:36 WIB
Terpidana Korupsi Dana Telkom Alex Denni Ditangkap di Bandara Soetta
BANDUNG - Mantan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Alex Denni ditangkap tim Kejaksaan Negeri Bandung. Terpidana korupsi dana PT Telkom itu diringkus di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten usai berlibur bersama keluarga.

Kasi Intel Kejari Bandung, Wawan Setiawan, Jumat (19/7/2024) mengatakan bahwa Alex Denni langsung dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Bandung usai menjalani pemeriksaan singkat.

 BACA JUGA:

Alex Deni merupakan terpidana kasus korupsi proyek dana PT Telkom 2003. Ia ditangkap saat kembali ke Indonesia usai berlibur bersama keluarga di Italia, setelah diketahui terpantau sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta.

