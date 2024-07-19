Upacara 17 Agustus di IKN, 2 Peleton Marinir Siap Mengamankan

Mayjen TNI Endi Supendi mengatakan Marinir siapkan 2 peleton prajurit untuk mengamankan Upacara 17 Agustus di IKN (Foto: MNC Media/Riana R)

JAKARTA - Dankormar, Mayjen TNI Endi Supandi mengatakan, Korps Marinir akan mengirim dua peleton pasukan untuk pengamanan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024, di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Endi mengungkap, sebanyak 42 personel dari dua peleton itu akan diberangkatkan pada 5 Agustus 2024.

"Korps Marinir ditunjuk untuk menyiapkan dua peleton, dalam hal ini kekuatannya satu peletonnya 21 (personel), sehingga kita siapkan 42. Ditambah pendukung, kemudian Danton, Danki, dan Cadangan. Sehingga total keseluruhan 53," kata Endi Supandi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Selain personel, pihaknya juga akan mengerahkan empat kendaraan untuk segala kegiatan pengamanan di IKN.

"Bagaimana tadi mungkin tadi temen-temen udah melihat di depan artinya di manapun korps marinir ditampilkan atau event apapun kita harus memberikan yang terbaik," katanya.

Endi menjelaskan, personel yang dikirim ke IKN akan dilatih, dan disiapkan sebelum hari H, karena pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN baru pertama kali digelar.