HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,5 Guncang Distrik Kobagma Papua Pegunungan, Pusatnya di Darat

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:38 WIB
Gempa M4,5 Guncang Distrik Kobagma Papua Pegunungan, Pusatnya di Darat
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Distrik Kobagma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, pada Jumat (19/7/2024) sekira pukul 13.50 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.22 Lintang Selatan - 139.19 Bujur Timur. Pusat gempa di darat.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.5, Kedalaman: 23 km, 19 Jul 2024 13:50:00 WIB, Koordinat: 3.22 LS-139.19 BT (Pusat gempa berada di darat 52 km timur laut Kobagma)," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"Gempa di kedalaman 23 Km, dan dirasakan (MMI) II - III Wamena," pungkasnya.

(Awaludin)

      
