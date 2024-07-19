Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU: Rekapitulasi Nasional PSU 25 Juli 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |15:04 WIB
KPU: Rekapitulasi Nasional PSU 25 Juli 2024
Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (foto: MPI/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan Rekapitulasi Nasional pada tanggal 25 Juli 2024, bagi daerah yang menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya memerintahkan KPU melaksanakan PSU di 20 daerah.

"Setelah itu nanti kita akan melakukan proses rekapitulasi nasional, antara 22-28, kemungkinan akan kita lakukan di tanggal 25 Juli 2024," ujar Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam diskusi media di gedung KPU Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Jadwal itu akan ditetapkan, apabila tahapan PSU di 20 daerah sudah selesai.

"Jadi misalnya di Sumatera Barat, mudah-mudahan sudah selesai semua PSU DPD, kemudian di Kalimantan Utara ada, di Jaya Wijaya ada, kemudian di Gorontalo dan juga di Riau," sambungnya.

Pelaksanaan PSU menjadi fokus KPU selain mempersiapkan penyelenggaran pilkada serentak 2024. Sebab tahapan Pilkada saat ini sudah berjalan namun beberapa daerah sedang melakukan PSU.

Berikut daftar wilayah PSU sesuai putusan MK

1. DPRD Provinsi Gorontalo 6

2.DPRD Kota Tarakan 1

3. DPRD Provinsi Riau 3

4. DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3

5. DPRD Kabupaten Jayawijaya 4

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/470/3170253//menteri_ara-2Itm_large.jpg
Kementerian PKP Dapat Anggaran Rp10,89 Triliun, 3 Juta Rumah Tercapai di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement