HOME NEWS NASIONAL

Cerita Jenderal TNI AL saat Prajurit Marinir Kalahkan Pasukan Elite Amerika Meski Dikeroyok

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |18:17 WIB
Cerita Jenderal TNI AL saat Prajurit Marinir Kalahkan Pasukan Elite Amerika Meski Dikeroyok
Pasukan Marinir/dok TNI AL
A
A
A

 

JAKARTA-Komandan Korps Marinir (Dankormar), Mayjen TNI Endi Supandi mengatakan, saat pelatihan bersama Rim of The Pacific (Rimpac) 2024, prajurit Marinir Indonesia tak kalah dengan marinir negara lainnya, termasuk Amerika Serikat.

"Alhamdulillah kita bisa menunjukkan pada bangsa ini bahwa Korpas Marinir berlatih dengan US Marines atau dengan Marinir Amerika kita tidak kalah,"ujarnya, Jumat (19/7/2024).

"Kita masih bisa memberikan yang terbaik, bahkan hasilnya pun bisa temen-temen lihat Korps Marinir dikeroyok oleh orang USMC, kita masih juara,"lanjutnya.

Jenderal bintang dua ini melanjutkan, Korps Marinir Indonesia rutin mengikuti Rimpac dan tiap tahun Marinir Indonesia bisa menjadi yang terbaik. Contohnya, soal juara menembak dan berenang, yang mana semua itu tak lepas dari persiapan yang dilakukan Korps Marinir Indonesia.

"Kita juara karena memang kita siapkan teman-teman kita di sana kan bisa dikatakan lebih hebat, alutsistanya lebih hebat, kemudian posturnya lebih tinggi, kemudian kemampuan dan lainnya lebih hebat,"ungkapnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Rimpac 2024 Marinir TNI AL
Telusuri berita news lainnya
