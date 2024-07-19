Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Kristiyanto Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi di Ditjen Perkeretaapian

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |18:30 WIB
Hasto Kristiyanto Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi di Ditjen Perkeretaapian
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tidak memenuhi pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan hari ini.

"Untuk undangan klarifikasi mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini," kata kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Ronny yang juga merupakan Ketua DPP PDIP mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dulu materi dari pemanggilan KPK dan akan siap memberi keterangan ke penyidik.

 BACA JUGA:

