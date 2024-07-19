Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Siap Berkantor di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |18:42 WIB
Presiden Jokowi Siap Berkantor di IKN
Presiden Joko Widodo (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunggu lampu hijau untuk dapat berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dirinya mengaku sudah siap untuk berkantor disana.

"Begitu ada lampu hijau siap saya akan berkantor di IKN," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandung, Jumat (19/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menunggu ketersediaan air dan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut menanggapi perihal dirinya yang dikabarkan akan berkantor di IKN bulan Juli tahun ini.

"Airnya udah siap belum? listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Jokowi mengaku sudah mendapatkan laporan dari kementerian PUPR, namun air dan listrik untuk dirinya berkantor belum tersedia dengan baik.

"Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
