Prabowo Disebut Bakal Pertahankan Kapolri dan Panglima TNI

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin memprediksi Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mempertahankan Kapolri dan Panglima TNI di awal pemerintahannya pada Oktober 2024.

Diketahui sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal 'harus dipasangkan terus". Hal itu disampaikan pada acara Geoportal Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St Regis, Jakarta Selatan, Kamis 18 Juli 2024.

"Kelihatannya dengan sanjungan tersebut, dengan statement tersebut, dengan sambutan positif tersebut kepada keduanya ya, bisa jadi Listyo Sigit dan Panglima (Agus Subiyanto) masih dipertahankan untuk bisa memimpin institusinya masing-masing. Listyo Sigit Di Kapolri dan Pak Agus sebagai Panglima begitu," kata Ujang saat dihubungi MNC Media, Jumat (19/7/2024).

Ujang melihat sinyal akan dipilihnya kembali Jenderal Listyo dan Jenderal Agus dalam kepemimpinan Prabowo sangat terbuka lebar.

Mengingat, Kapolri dan Panglima TNI dinilai telah berhasil menciptakan suasana aman, damai dan tertib pada kontestasi Pemilu 2024 sebagai salah satu agenda Nasional.

"Dan itu kan prestasi yang bagus, dianggap bagus oleh Prabowo, bagi Pak Listyo maupun bagi Panglima," ujarnya.

Melihat dari situ, dari statemen Prabowo tersebut, Ujang mengatakan indikasi-indikasi dukungan mempertahankan posisi keduanya itu bisa saja terjadi di periode Prabowo-Gibran ke depan.