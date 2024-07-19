Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakal Gelar Mukernas 29 Juli, Angela Tanoesoedibjo: Agar Satu Visi-Misi Bekerja untuk Rakyat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |19:00 WIB
Bakal Gelar Mukernas 29 Juli, Angela Tanoesoedibjo: Agar Satu Visi-Misi Bekerja untuk Rakyat
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bakal menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada tanggal 29 Juli 2024 mendatang.

Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menjelaskan, dalam kegiatan Mukernas ini nantinya akan ada bimbingan teknis (Bimtek) bagi seluruh kader Partai Perindo, Partai Partai Modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat dan Indonesia Maju.

“Pada tanggal 29 Juli 2024, dan pada kegiatan Mukernas nanti juga akan diselenggarakan berbagai Bimtek khusus untuk anggota legislatif terpilih,” kata Angela saat menjadi pembicara di Forum Pembekalan Anggota Legislatif (Aleg) 100% Lapor LHKPN bagi anggota kader yang terpilih, Jumat (19/7/2024)

Angela menegaskan, kegiatan tersebut bertujuan guna meningkatkan wawasan dan kompetensi kader partai agar bisa menyatukan visi-misi bekerja untuk masyarakat.

“(Kegiatan Bimtek) agar dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi kader partai supaya kita bisa semuanya satu visi satu misi dan kita bisa bekerja untuk masyarakat,” jelasnya.

Angela pun mengingatkan bahwa dibentuknya Partai Perindo dari awal atas dasar cita-cita untuk menggapai Indonesia yang sejahtera.

“Kita tahu kalau mau menggapai Indonesia yang sejahtera hanya bisa dilakukan jika semua individu yang bekerja bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini memiliki integritas, memiliki kapasitas dan komitmen untuk berjuang tanpa pamrih, serta menjadikan pekerjaan ini menjadi sebuah pengabdian bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
