Program Makan Bergizi Masih Riset, Termasuk Harga per Satuannya

JAKARTA - Program makan bergizi gratis untuk siswa Prabowo-Gibran, masih dilakukan riset oleh sejumlah pakar. Salah satunya untuk menentukan besaran harga per satuannya.

Hal ini disampaikan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, sekaligus mengklarifikasi kabar atau isu yang beredar tentang anggaran per orang untuk makan bergizi gratis siswa di sekolah dipangkas menjadi Rp.7.500 per anak.

"Saat ini tim pakar sedang melakukan pilot project, uji coba, ini itu evidence base by riset. Dari sana kita akan mendapatkan finding speending apa saja temuannya, apa yang diperbaiki yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," kata Hasan dalam jumpa persnya di media Center Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Hasan menegaskan pilot project yang dilakukan tim pakar ini masih terus berjalan. Sehingga, belum ada kesimpulan apapun yang dikeluarkan terkait program makan bergizi gratis tersebut.

"Termasuk soal harga, ini yang perlu kita tekankan. Semua formula yang akan dihasilkan pilot project menjadi kesimpulan harus memenuhi dua hal itu, ketercukupan gizi dan harus sebanyak mungkin yang menerima manfaat," ujarnya.