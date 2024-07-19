Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Segera Panggil Wali Kota Semarang Usai Geledah Kantor dan Rumdin Mbak Ita

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |20:48 WIB
KPK Segera Panggil Wali Kota Semarang Usai Geledah Kantor dan Rumdin Mbak Ita
Jibur KPK Tessa menegaskan pihaknnya segera memanggil Mbak Ita terkait usai menggeledah Rumdin Walkot Semarang (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, jajarannya segera memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

Namun, dirinya belum membeberkan secara pasti kapan pemanggilan tersebut dilakukan.

Hal itu dilakukan usai KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, di antaranya adalah kantor dan rumah dinas (rumdin) Wali Kota Semarang.

Tessa mengatakan, pihaknya saat ini masih fokus melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang berada di kawasan Kota Semarang.

"Sampai dengan saat ini satgas penyidik masih berfokus melakukan kegiatan di Semarang sebagaimana teman-teman ketahui di beberapa tempat," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (19/7/2024).

"Jadi apabila ditanya apakah akan dimintai keterangan yang bersangkutan, tentunya akan dimintai keterangan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038554/kpk-tetapkan-4-tersangka-terkait-korupsi-di-pemkot-semarang-U0j7GzQKzf.jpg
KPK Tetapkan 4 Tersangka Terkait Korupsi di Pemkot Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038431/soal-penggeledahan-di-semarang-kpk-masih-berlangsung-TyazJUeT37.jpg
Soal Penggeledahan di Semarang, KPK: Masih Berlangsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/512/3037686/wali-kota-semarang-muncul-di-publik-usai-penggeledahan-kpk-ikut-rapat-paripurna-UAkEiNESag.jpg
Wali Kota Semarang Muncul di Publik Usai Penggeledahan KPK, Ikut Rapat Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/512/3036850/kpk-usut-korupsi-di-pemkot-semarang-pemprov-jateng-siapkan-langkah-strategis-sjU5TUoQpU.jpg
KPK Usut Korupsi di Pemkot Semarang, Pemprov Jateng Siapkan Langkah Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036630/profil-dan-kekayaan-alwin-basri-suami-mba-ita-wali-kota-semarang-yang-ikut-tersandung-dugaan-kasus-korupsi-T9GqUBzIGN.jpg
Profil dan Kekayaan Alwin Basri, Suami Mba Ita Wali Kota Semarang yang Ikut Tersandung Dugaan Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036612/harta-kekayaan-mba-ita-wali-kota-semarang-tembus-miliaran-rupiah-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-bareng-suami-CAOCc5sogl.jpg
Harta Kekayaan Mba Ita Wali Kota Semarang Tembus Miliaran Rupiah, Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Bareng Suami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement