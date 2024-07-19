KPK Segera Panggil Wali Kota Semarang Usai Geledah Kantor dan Rumdin Mbak Ita

Jibur KPK Tessa menegaskan pihaknnya segera memanggil Mbak Ita terkait usai menggeledah Rumdin Walkot Semarang (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, jajarannya segera memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

Namun, dirinya belum membeberkan secara pasti kapan pemanggilan tersebut dilakukan.

Hal itu dilakukan usai KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, di antaranya adalah kantor dan rumah dinas (rumdin) Wali Kota Semarang.

Tessa mengatakan, pihaknya saat ini masih fokus melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang berada di kawasan Kota Semarang.

"Sampai dengan saat ini satgas penyidik masih berfokus melakukan kegiatan di Semarang sebagaimana teman-teman ketahui di beberapa tempat," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (19/7/2024).

"Jadi apabila ditanya apakah akan dimintai keterangan yang bersangkutan, tentunya akan dimintai keterangan," sambungnya.