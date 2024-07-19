Kebakaran Hanguskan Satu Rumah di Kalideres, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi

JAKARTA - Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah tinggal di Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 18 Juli 2024 malam menjelang Jumat dini hari tadi.

Kebakaran rumah yang terjadi di Jalan 20 Desember, RT 08/03, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, mulai terjadi sekira pukul 23.28 WIB.

Petugas pemadam kebakaran dari Sudin Gulkarmat Jakarta Barat mulai berjibaku memadamkan api sekitar pukul 23.36 WIB. Kobaran api pun berhasil dipadamkan pada sekira pukul 00.28 WIB.

"Objek yang terbakar yakni berupa rumah tinggal dengan jenis bangunan rendah," ungkap Command Center Damkar Jakarta Barat, Jumat (19/7/2024).

Petugas yang dikerahkan dalam pemadaman api tersebut dilaporkan berjumlah 75 personil. Di samping itu, Sudin Gulkarmat Jakarta Barat menerjunkan sebanyak 15 unit mobil pompa air.

"Kebakaran saat ini sudah berhasil dipadamkan. Dugaan penyebab kebakaran diprakirakan karena korsleting listrik," tutup Command Center.

(Fakhrizal Fakhri )