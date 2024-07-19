Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suhu Udara di Bogor Diprakirakan Capai 18 Derajat Celsius Hari Ini

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |05:33 WIB
Suhu Udara di Bogor Diprakirakan Capai 18 Derajat Celsius Hari Ini
Ilustrasi suhu dingin (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta, Bogor dan sekitarnya pada hari ini, Jumat (19/7/2024) masih didominasi cerah dan berawan. Cuaca tersebut akan berlangsung sepanjang hari, kendati suhu udara di Bogor ditaksir akan mencapai 18 derajat celsius.

BMKG menuturkan, cuaca di keenam kabupaten dan kota Jakarta, terasa cerah dan berawan. Untuk kelima Kota di Jakarta, suhu udara keseluruhan akan berada di rentang 23 hingga 33 derajat celsius. Sementara untuk Kepulauan Seribu, suhu udara yang terasa mencapai antara 26 - 29 derajat celsius.

Lebih lanjut Bogor, baik Kota maupun Kabupatennya, cuaca masih diprakirakan akan cerah sepanjang hari. Namun, suhu udara nantinya diperkirakan BMKG, terasa dingin karena berada di rentang 18 sampai 33 derajat celsius.

Untuk Kota Depok, situasi cuaca tak akan jauh berbeda dengan lainnya. Suhu udara yang berlangsung berada di kisaran antara 20 hingga 31 derajat celsius sepanjang hari.

Kemudian untuk Kota dan Kabupaten Bekasi, cuaca berlangsung sama seperti Kamis sebelumnya yakni cerah berawan. Suhu udaranya pun berada di rentang antara 20-32 derajat celsius.

Kota dan Kabupaten Tangerang juga diprakirakan akan dominan cerah berawan. Suhu udara yang ada antara 23 - 33 derajat celsius.

(Arief Setyadi )

      
