Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Penemuan Mayat Dekat TPST Bantargebang, Jasad Dimakan Biawak

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |06:10 WIB
4 Fakta Penemuan Mayat Dekat TPST Bantargebang, Jasad Dimakan Biawak
Sejumlah fakta terkait penemuan mayat di dekat TPST Bantargebang (Foto: Ilustrasi / Freepik)
A
A
A

BEKASI - Sejumlah fakta terkait penemuan mayat pria terikat di dekat TPST Bantargebang, akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Di mana diketahui mayat tersebut ditemukan oleh warga yang sedang uasyik memancing.

Berikut ini fakta-fakta soal penemuan mayat laki-laki di dekat TPST Bantargebang:

1. Ditemukan di Air Penampungan

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan mayat pria tersebut ditemukan di saluran air penampungan belakang tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. pada Rabu 17 Juli 2024.

Mayat tersebut pertama kali ditemukan warga yang sedang asyik memancing.

2. Kaki dan Tangan Terikat

Mayat dalam kondisi kaki dan tangan terikat tersebut ditemukan oleh seorang warga bernama Tiyo (28) hendak memancing di saluran air itu.

"Peristiwa bermula sekitar pukul 16.00 WIB saksi Tiyo bersama Nurdin sedang mau mancing belut di tepi saluran tersebut," kata Firdaus, Kamis 18 Juli 2024.

3. Dimakan Biawak

Namun saat itu Tiyo heran, sebab sempat melihat sebuah kaos yang mengambang di atas air. Tiyo kemudian mendekati tumpukkan kaos tersebut dan malah mendapati adanya jasad manusia yang sedang dimakan biawak.

"Saksi melihat ada tumpukan kaos mengambang di atas air sedang dimakan binatang biawak selanjutnya saksi melihat lebih dekat yang ternyata yang mengambang di air tersebut adalah mayat manusia," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat pria penemuan mayat Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement