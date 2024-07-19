Truk Kontainer Gangguan, Lalin di Sekitar Lampu Merah Tomang Jakbar Macet

Macet di Tomang, Jakarta Barat imbas truk gangguan (Foto: TMC Polda Metro Jaya)

JAKARTA - Sebuah truk kontainer mengalami gangguan di Tomang, Jakarta Barat, pada Jumat (19/7/2024) pagi. Hal itu menyebabkan kemacetan.

Informasi dari TMC Polda Metro Jaya, truk tersebut gangguan tepatnya di Traffic Light Tomang Jakbar arah Slipi.

"Sebuah Kendaraan Truk Kontainer mengalami gangguan di Traffic Light Tomang Jakbar arah Slipi," tulis @TMCPoldaMetro di media sosial X.

Truk gangguan tersebut sudah dalam penanganan petugas kepolisian. "Saat ini, sedang dalam penanganan oleh Petugas, Situasi arus lalu lintas di Kawasan tersebut mengalami tersendat," imbuhnya.

(Arief Setyadi )