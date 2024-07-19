Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Kontainer Gangguan, Lalin di Sekitar Lampu Merah Tomang Jakbar Macet

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |07:59 WIB
Truk Kontainer Gangguan, Lalin di Sekitar Lampu Merah Tomang Jakbar Macet
Macet di Tomang, Jakarta Barat imbas truk gangguan (Foto: TMC Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah truk kontainer mengalami gangguan di Tomang, Jakarta Barat, pada Jumat (19/7/2024) pagi. Hal itu menyebabkan kemacetan.

Informasi dari TMC Polda Metro Jaya, truk tersebut gangguan tepatnya di Traffic Light Tomang Jakbar arah Slipi.

"Sebuah Kendaraan Truk Kontainer mengalami gangguan di Traffic Light Tomang Jakbar arah Slipi," tulis @TMCPoldaMetro di media sosial X.

Truk gangguan tersebut sudah dalam penanganan petugas kepolisian. "Saat ini, sedang dalam penanganan oleh Petugas, Situasi arus lalu lintas di Kawasan tersebut mengalami tersendat," imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178622/bus_mogok-fLTn_large.jpg
Ada Bus Mogok, Lalu Lintas di Flyover Pesing Jakbar Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172573/lancar-97Mt_large.jpg
Sempat Alami Macet Horor, Ini Situasi Terkini Jalan Gatot Subroto Arah Slipi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172486/macet-2SBT_large.jpg
Penampakan Horor Jalan Sudirman Macet Imbas Penutupan Gerbang Tol Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172481/macet-Z6X7_large.jpg
Macet di Jalan Gatot Subroto, Polisi Buka 2 Lajur GT Semanggi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172443/macet-x35K_large.jpg
Polda Metro Bentuk Satgas Khusus Imbas Macet Horor di Jalan Gatot Subroto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172390/pramono-VlJE_large.jpg
Pramono Murka Perbaikan Gerbang Tol Lambat Bikin Kemacetan Horor Jalan Gatot Subroto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement