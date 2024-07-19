Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Pria Duel di Pondok Pinang Jaksel, Satu Orang Tewas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |08:52 WIB
Dua Pria Duel di Pondok Pinang Jaksel, Satu Orang Tewas
Duel maut di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Foto: Medsos @jakartaselatan24jam)
JAKARTA - Dua pria berinisial HR (45) dan I (45) duel di depan sebuah kedai minuman kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis 18 Juli 2024 kemarin. Salah satu pria berinisial I pun tewas.

Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Widya Agustiono mengatakan, korban berinisial I, sedangkan pelaku berinisial HR. Keduanya yang memiliki hubungan saudara itu diduga diduga terlibat perkelahian dengan tangan kosong.

"Korban kalau kita lihat ada luka lebam di kepala, ada sobek di pelipis sebelah kiri. Kalau penyebab meninggalnya kita belum tahu karena setelah mereka berkelahi itu, korban mau mengangkat becak motor dia itu yang bawa aqua galon, tiba-tiba dia terjatuh, meninggal, seperti itu," ujar Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Widya Agustiono saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).

Menurutnya, peristiwa itu membuat warga sekitar heboh menyaksikan perkelahian di antara keduanya. Namun, tak ada yang berani melerai lantaran takut terlibat baku hantam diantara dua orang tersebut.

"(Warga) Di sekitar melihat kejadian begitu ada khawatir dan melapor ke polisi, segera tak lama dari itu kita ke sana, kita amankan (pelaku)," tuturnya.

Hingga kini, polisi masih mendalami penyebab kedua orang terlibat bisa sampai terlibat perkelahian. Adapun insiden itu sampai viral di media sosial Instagram, yang mana salah satunya diunggah akun @jakartaselatan24jam.

"Kalau dari keterangan masih ada hubungan saudara, namanya juga Betawi, hubungan saudara lah," kata Widya lagi.

(Arief Setyadi )

      
