Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger! Warga Pamijahan Bogor Temukan Mayat Bayi di Saluran Water Way

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:01 WIB
Geger! Warga Pamijahan Bogor Temukan Mayat Bayi di Saluran Water Way
Bayi dibuang di Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Warga Kampung Muara, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi di aliran water way. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku pembuangan bayi tersebut.

Kapolsek Cibungbulang, Kompol Zukernaedi mengatakan, mayat bayi itu ditemukan pada Kamis 19 Juli 2024. Berawal dari salah satu warga yang sedang berjalan melewati saluran water way tersebut.

"Saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa terdapat benda yang menyerupai boneka mengambang di saluran water way," kata Zulkernaedi dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Setelah didekati, saksi terkejut mendapati bahwa benda tersebut adalah mayat bayi berjenis kelamin perempuan dengan ari-ari yang masih tersambung. Temuan itu langsung dilaporkan kepada pemerintah desa setempat dan Polsek Cibungbulang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178780//bayi-DuLC_large.jpg
Mengapa Bayi Suka Memasukkan Kakinya ke Mulut?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178711//viral-xf0N_large.jpg
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/629/3178515//viral-VUjg_large.jpg
Viral Bayi Lahir Sambil Pegang Alat Kontrasepsi KB IUD yang Dipakai Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/629/3177741//anak-XM7h_large.jpg
Bedak Bayi Berbahaya dan Picu Kanker! Perusahaan Ini Digugat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556//penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/340/3170243//bayi-laFR_large.jpg
Balita 18 Bulan di Bengkulu Alami Cacingan Akut, Muntahkan Cacing dari Mulut dan Hidung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement