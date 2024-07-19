Geger! Warga Pamijahan Bogor Temukan Mayat Bayi di Saluran Water Way

BOGOR - Warga Kampung Muara, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi di aliran water way. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku pembuangan bayi tersebut.

Kapolsek Cibungbulang, Kompol Zukernaedi mengatakan, mayat bayi itu ditemukan pada Kamis 19 Juli 2024. Berawal dari salah satu warga yang sedang berjalan melewati saluran water way tersebut.

"Saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa terdapat benda yang menyerupai boneka mengambang di saluran water way," kata Zulkernaedi dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Setelah didekati, saksi terkejut mendapati bahwa benda tersebut adalah mayat bayi berjenis kelamin perempuan dengan ari-ari yang masih tersambung. Temuan itu langsung dilaporkan kepada pemerintah desa setempat dan Polsek Cibungbulang.