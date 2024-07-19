Mobil Terbalik di Jalan Alternatif Sentul Gegara Ambil Handphone

Lokasi mobil terbalik di jalur alternatif Sentul (Foto: Dok Polisi)

BOGOR - Mobil Toyota Yaris Cross mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Alternatif Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bahkan, sempat terguling di tengah jalan.

Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.50 WIB dini hari tadi. Berawal ketika mobil Toyota Yaris Cross dengan nomor polisi B 1207 MJP melaju dari arah Simpang Sentul menuju Simpang Trumik.

"Di TKP, pengemudi mengambil handphone yang terjatuh," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Sehingga, mobil bergerak ke kanan dan membentur median jalan. Tidak sampai di situ, mobil juga sempat terbalik dan pengemudinya dibantu warga.

"Mobil terbalik," ujarnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Kendaraan yang mengalami kerusakan langsung dibawa pemiliknya ke bengkel.

"Kendaraan langsung dibawa pemiliknya menggunakan towing ke bengkel di Jakarta," ujarnya.

(Arief Setyadi )