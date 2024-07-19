Pegawai TPST Bantargebang Ditemukan Tewas dengan Kondisi Terikat, Ini Lokasinya

BEKASI - Pegawai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Waryanto ditemukan tewas dengan kondisi kaki dan tangan terikat, di saluran air di belakang Kantor TPST Bantargebang, Kota Bekasi, pada Rabu 17 Juli 2024.

Berdasarkan pantauan, lokasi ditemukannya jasad Waryanto sangat sepi. Lokasi itu hanya dipenuhi tumbuhan alang-alang dan pepohonan. Terdapat aliran penampungan air yang menyerupai kali berada di lokasi itu. Namun, air di lokasi itu terlihat tenang bahkan cenderung tidak bergerak, di lokasi itulah Waryanto ditemukan.

Akses menuju ke lokasi ini bisa melalui pintu masuk Kantor TPST Bantargebang dan mengarah ke belakang. Namun, berdasarkan pantauan di lokasi ternyata ada satu tembok yang telah rusak yang kemudian membuat lokasi ini bisa diakses langsung tanpa melali kantor TPST Bantargebang.

"Hasil dari analisa di TKP ini sungai resapan, sungai tempat pembuangan resapan air dari TPST, jadi ini tidak mengalir, airnya tetap seperti ini," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus, Jumat (19/7/2024).

Di lokasi itu, tidak terlihat ada CCTV yang menyorot ke tempat ditemukannya korban. Namun demikian, belum diketahui apa polisi menyimpan CCTV yang mengarah ke petunjuk untuk mengugkap kasus ini.