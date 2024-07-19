Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kucing Masuk Parit, Damkar Turun Tangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:28 WIB
Kucing Masuk Parit, Damkar Turun Tangan
A
A
A

DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok turun tangan mengevakuasi seekor anak kucing atau kitten yang terjebak di saluran drainase atau parit Jalan Calung 5 Nomor 14 RT 13/19 belakang SMP Negeri 4, Sukmajaya, Kota Depok pada Kamis (18/7) malam.

"Jenis penyelamatan kitten terjebak di saluran drainase," kata Kasi Penyelamatan DPKP Depok, Tessy Haryati dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Tessy memastikan anak kucing dievakuasi dalam keadaan selamat. Sebanyak tiga orang petugas damkar dikerahkan untuk mengevakuasi.

"Alhamdulillah selamat. Pengerahan ranger Pos Merdeka sebanyak tiga orang," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177497//viral-lP4h_large.jpg
Kronologi 2 Bocah Disandera Ayahnya yang Idap ODGJ di Pasar Rebo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177495//viral-xHJN_large.jpg
Ayah Nekat Sandera Dua Anak Kandungnya Dalam Ruko di Pasar Rebo Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282//kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179//viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement