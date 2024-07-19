Diduga Depresi, Pria di Depok Nekat Gantung Diri

DEPOK - Seorang pria berinisial DPP nekat gantung diri hingga tewas di sebuah kamar mandi rumah di Gang H. Saka RT 3/2, Kalibaru, Cilodong, Kota Depok pada Jumat (19/7/2024).

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menduga korban nekat mengakhiri hidupnya karena depresi dan masalah ekonomi.

"Diduga depresi dan masalah ekonomi sehingga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri," kata Made saat dikonfirmasi.

BACA JUGA: Mahasiswi Nekat Bunuh Diri dari Lantai 12 Bank Jambi Diduga Akibat Stres

Made menjelaskan, kronologis berawal istri korban yang tinggal di Bekasi menghubungi pada pukul 09.00 WIB. Namun, korban tidak mengangkat telefon sehingga disamperin ke tempat kejadian perkara, dan pintu dalam keadaan terkunci dari dalam.

"Selanjutnya tetangga korban mengatakan bahwa korban sejak dari pagi tidak keluar rumah dan pintu dalam keadaan terkunci. Akhirnya mencongkel jendela kontrakan tersebut dan membuka kunci pintu lanjut sang istri masuk untuk memastikan kondisi korban ternyata korban sudah tergantung di kamar mandi dan sudah meninggal dunia," ujarnya.