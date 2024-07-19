Tawuran Pelajar di Bogor, Satu Orang Terluka Kena Bacok

BOGOR - Aksi tawuran pelajar SMA terjadi di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Satu orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kapolsek Bogor Utara, Kompol Puji Astono mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 18 Juli 2024 malam. Awalnya, tawuran pelajar tersebut terjadi wilayah Jambu Dua dan dibubarkan polisi.

"Memang itu ada kejadian tawuran, yang kebetulan kejadiannya mulai dari arah Jambu Dua ke arah Pandu Raya. Kejadian ribut di situ, akhirnya dibubarkan oleh piket patroli yang berputar," kata Puji kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Tawuran pun berpindah lokasi di sekitaran Taman Corat-Coret. Di lokasi tersebut, terdapat satu orang pelajar yang mengalami luka di tangan.

"Korban dianiaya, ada satu dirawat di rumah sakit, luka tangannya," jelasnya.

Dalam kejadian ini, polisi pun telah mengamankan tiga terduga pelaku penganiayaan. Salah satunya berada di rumah sakit karena juga terluka.

"Alhamdulillahh sekarang sudah kami amankan tiga orang pelaku, sedang di-BAP. (Lukanya) ini kami tunggu dulu, itu termasuk diduga pelaku. Nanti kami tunggu proses dari kedokteran," ungkapnya.